Ginnastica artistica, favolosa Villa: oro in Coppa del Mondo

BAKU (Azerbaijan) - La seconda giornata di finali della World Cup di Baku si è aperta con un grande trionfo per l'Italia. Giorgia Villa (dopo l'argento alle parallele asimmetriche di sabato) conquista la medaglia d'oro alla trave con 13.966 punti, lasciandosi alle spalle la francese Marine Boyer a un decimo di distanza (13.866). Bronzo per l'ucraina Anna Lashchevska con 13.433. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, alla sua seconda uscita stagionale dopo la prova di settimana scorsa in Serie A, ha giganteggiato sui 10 cm, offrendo un esercizio decisamente notevole in termini di esecuzione (8.566) e premiato con il punteggio complessivo di 13.966 (5.4 il D Score). Per i colori azzurri da sottolineare anche il 5° posto per Viola Pierazzini (12.633).