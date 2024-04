Carlotta Ferlito: "Sputi addosso", il racconto delle molestie a Milano

La campionessa di ginnastica Carlotta Ferlito ha raccontato in un video pubblicato su TikTok di essere stata importunata in strada da due ragazzi in motorino a Milano . "Io so che questa storia ha dell'incredibile per quanto sia schifosa. Farete fatica a credermi, ma credetemi. Io non ho neanche più la facoltà di piangere. Però se l'avessi mi farei un pianto nervoso", ha affermato l'atleta.

Carlotta Ferlito, il racconto social di molestie e sputi

Nello spiegare la dinamica dell'accaduto, Carlotta ha aggiunto: "Stavo camminando, sono vestita normalissima, mi fermano questi due soggetti col motorino, perché non sono persone umane, sono soggetti che non meritano di stare al mondo. Mi dicono "oh mi dai l'Instagram". L'ex ginnasta ha continuato il racconto visibilmente scossa: "Se te li metti in brutta non sai come reagiscono, quindi ho detto "domani mattina te lo do", così ridendo". La situazione poi è degenerata: "A un certo punto questi si fanno insistenti, uno stava scendendo dalla moto, quindi io gli dico "No guarda". Il semaforo si fa verde, lui riparte... Raga mi ha sputato! Io ho fatto così e mi è arrivato sulla mano. Io scioccata". Ed ancora: "Non contenti hanno fatto il giro, io intanto ho attraversato la strada, e mi ha sputato di nuovo. Senza parole. Avranno avuto 17 anni, non erano italiani perché non parlavano benissimo". Carlotta Ferlito, trattenendo le lacrime, ha concluso il suo racconto in modo sarcarstico: "Bella Milano". Non è la prima volta che nel capoluogo meneghino accadano fatti incresciosi. Nei mesi scorsi anche Elenoire Casalegno ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto.