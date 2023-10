Elenoire Casalegno shock a Milano: "Assalita da uno squilibrato"

Elenoire Casalegno: attimi di terrore a Milano

Ancora una volta si torna a parlare della poca sicurezza che si registra tra le strade milanesi. Fornendo qualche particolare in più, la modella ha raccontato visibilmente adirata: "Questa mattina alle 11, in Corso di Porta Nuova, in centro, nel cuore di Milano, a Brera, sono stata inseguita e aggredita da uno squilibrato. Lo definisco così perché non saprei quale altro termine utilizzare. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere". La Casalegno ha poi chiosato dicendo: "Capisco che le necessità di una città siano molteplici, assolutamente, ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile. C’è da aver paura". Ed ancora: "Si parla di periferie: ma quali periferie? A Milano c’è paura di andare in centro, di passeggiare in centro in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così. La priorità è la sicurezza". Nei giorni scorsi anche Michela Persico ha denunciato di essere stata derubata a Torino.