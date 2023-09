Lautaro, furto nel centro di Milano: ladri nel ristorante della moglie

Dopo il derby vinto dominando dal marito contro il Milan, è arrivata una brutta notizia per la moglie di Lautaro Martinez. In Via Fiori Chiari a Milano è stato infatti messo a segno un furto ai danni del ristorante "Coraje", nel centralissimo quartiere di Brera, di cui è proprietaria Agustina Gandolfo, compagna dell'attaccante argentino dell'Inter.