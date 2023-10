Michela Persico derubata a Torino: cosa è successo a lady Rugani

Michela Persico derubata a Torino: i fatti

Ma le difficoltà affrontate durante la giornata non sono finite qui per lady Rugani, che ha dovuto fare i conti anche con il furto della sua borsa. La giornalista ha raccontato di aver lasciato qualche minuto la borsa nel suo condominio mentre caricava dei pacchi in macchina. Un edificio della Torino bene, dove certi non ti aspetteresti mai un furto di tal genere. Eppure è accaduto, con grande disappunto di Michela Persico, che al malfattore ha detto: "A questa simpatica persona auguro un dente del giudizio che faccia male come a me. Ho sbagliato perché non ci si deve fidare di nessuno ma io ho lasciato la mia borsa davvero per tre minuti per scaricare la macchina e non l'ho più trovata. Almeno potevano lasciare i documenti, hanno preso tutto".