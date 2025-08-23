Raffaeli conquista il bronzo ai Mondiali di Rio de Janeiro: è terza nell'all-around

Sofia Raffaeli fa sognare ancora una volta l'Italia: è bronzo nell'all-around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. L'ennesimo successo per l'azzurra sulla scia dello storico terzo posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 21enne marchigiana, vicecampionessa uscente, sale così sul podio iridato per la terza volta consecutiva. L'oro iridato va a Darja Varfolomeev che mantiene il titolo di campionessa del mondo, vinto nel 2023 a Valencia: la tedesca con 121.900 punti ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova (119.300) e l'italiana (117.950). Ai piedi del podio la campionessa europea Taisiia Onofriichuk . Sofia Raffaeli arricchisce il suo palmares, già strepitoso: cinque ori mondiali, sei ori a livello continentale, oltre ad una pioggia di argenti, bronzi, e di ulteriori successi in World Cup. La campionessa di Chiaravalle ha aperto la gara a Rio con un cerchio da 30.550 punti, il miglior punteggio assoluto di specialità, a testimonianza di una padronanza tecnica che rimane il suo marchio di fabbrica. Qualche incertezza negli esercizi successivi - palla, clavette e nastro - non le ha permesso di insidiare le prime due posizioni.

Soddisfazione Raffaeli

"Sono molto soddisfatta di questa finale. Ho conquistato la medaglia di bronzo e ne vado molto fiera - ha spiegato al termine della gara - Tutto questo non era possibile senza tutte le persone che mi hanno seguito da dopo l'Olimpiade fino ad ora. Ci sono tantissime persone che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato in questo percorso bellissimo. Questa medaglia la dedico soprattutto alla mia famiglia, alla Ginnastica Fabriano che mi ha sempre sostenuto e alla mia casa, alla federazione che in questo periodo mi ha aiutato tanto e mi ha dato l'opportunità di gareggiare per l'Italia a questo mondiale pazzesco, e poi anche alle Fiamme Oro che mi seguono sempre. Ovviamente domenica ci saranno le finali per attrezzo, sia io che Tara ci saremo, quindi mi raccomando seguiteci e fate tanto tifo". Il riferimento è all'altra azzurra in gara: Tara Dragas.

Le parole di Dragas

Alla sua prima finale mondiale, la diciottenne di San Daniele del Friuli ha chiuso al 13mo posto con 109.850 punti. L'oro conquistato al nastro in Coppa del Mondo a Milano aveva già evidenziato le sue qualità. Qualche errore al cerchio e alle clavette l'ha penalizzata nel punteggio complessivo ma lascia intravedere ampi margini di crescita. "Non posso dire di essere soddisfatta, però sicuramente utilizzerò questa gara come un insegnamento, perché alla fine è dalle gare come queste che si riesce ad imparare le cose più importanti. Già domenica tornerò nelle finali di specialità con un'altra testa e sicuramente alle gare dopo terrò nel mio cuore e nella mia testa per sempre questa gara come un insegnamento positivo", ha sottolineato la Dragas. Il bronzo della Raffaeli premia la scelta della Federazione e del presidente Andrea Facci, dtn ad interim, di spingerla ad allenarsi all'Accademia di Desio dopo il quarto posto continentale in Estonia, in modo da preparare al meglio gli appuntamenti più importanti della stagione. In due mesi Raffaeli ha vinto la Coppa del Mondo a Milano ed è riuscita a rimanere sul podio mondiale dal quale non scende dal 2022.