Golf, Phoenix Open: vince Scheffler, Molinari 43esimo

ROMA - Il Phoenix Open di golf va all'americano Scottie Scheffler che, in Arizona, supera con un birdie alla terza buca del play-off il connazionale Patrick Cantlay (miglior giocatore del PGA Tour 2021 e re, lo scorso anno, della FedEx Cup) e festeggia il primo titolo in carriera (alla 71esima apparizione) sul PGA Tour. A Scottsdale, nell'ultimo round della competizione, Francesco Molinari è risalito dalla 56/a alla 43/a posizione con un totale di 280 (70 69 73 68, -4) colpi, grazie a un parziale chiuso in 68 (-3), con cinque birdie e due bogey. Tredicesimo vincitore nella storia del torneo, Scheffler è passato così al quarto posto nella FedEx Cup (suo miglior piazzamento in carriera). Per lui anche un assegno di 1.476.000 di euro a fronte di un montepremi complessivo di oltre 8 milioni di €.