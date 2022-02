Golf, Tiger Woods ambasciatore del 'Genesis' a un anno dall'incidente

ROMA - Negli Stati Uniti tutti in attesa per Tiger Woods . Il golfista californiano questa settimana sarà - seppur senza giocare - l'uomo più acclamato del Genesis Invitational , torneo del PGA Tour in programma dal 17 al 20 febbraio in California . Ambasciatore della competizione (sostenuta dalla sua fondazione), lo scorso anno (esattamente il 23 febbraio), due giorni dopo la fine della rassegna, il 15 volte campione Major fu vittima di un incidente stradale a Los Angeles che ne causò un'operazione alla gamba destra tra fratture multiple, viti e perni applicati a caviglia e piede.

Potrebbe tornare al The Masters

Mercoledì 17 febbraio, alla vigilia del Genesis Invitational - torneo che vedrà sul green anche l'azzurro Francesco Molinari - "The Big Cat" potrebbe tenere una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Apparso recentemente in una foto sui social network, Tiger sembra essere cresciuto, e molto, a livello muscolare. A Pacific Palisades, Woods parteciperà sicuramente alla cerimonia di premiazione. Ma intanto c'è chi sogna il suo ritorno in campo al The Masters, primo Major del 2022 in programma dal 7 al 10 aprile ad Augusta, in Georgia (Usa).