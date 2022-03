Golf, Valspar Championship: avvio deludente per Molinari

ROMA - Comincia male l'avventura al Valspar Championship, in Florida, di Francesco Molinari. Il torinese, dopo il primo giro, è solamente terzultimo, posizione condivisa con altri cinque giocatori. All'Innisbrook Resort (Copperhead Course, par 71) di Palm Harbor, il torinese - partito dalla buca 10 - nelle prime nove ha fatto registrare un bogey e un birdie. Poi, nelle seconde nove è inciampato in altri cinque bogey (di cui quattro consecutivi dalla 1 alla 4). Nel torneo del PGA Tour, prova sottotono per il piemontese che, nel suo sesto torneo del 2022, rischia di esser subito tagliato fuori.