Golf, Augusta Masters: Tiger Woods tra gli iscritti

L'attesissimo ritorno sul green di Tiger Woods potrebbe essere celebrato dall'Augusta Masters, che scatterà il 7 aprile 2022. Sul sito ufficiale della competizione, infatti, l'ex numero uno del mondo risulta nella lista dei giocatori iscritti alla nuova edizione e non fra i passati vincitori che non saranno presenti. Woods, 46 anni, non gioca nel circuito proprio dall'edizione 2020, posticipata a novembre a causa della pandemia, ed è reduce da vari interventi alla gamba destra dopo il brutto incidente in auto del febbraio 2021. A metà dicembre Woods era tornato a giocare col figlio Charlie al PNC Championship ma non si era sbilanciato sul suo ritorno nel PGA Tour, dichiarando: "Mi rivedrete ma non so quando".