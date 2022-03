Ranking Atp: Scheffler in testa, scende Rahm

Con il successo in Texas al WGC-Dell Technologies, Scottie Scheffler ha messo fine a 36 settimane consecutive di dominio di Jon Rahm, diventando il nuovo leader del golf maschile. Sesto più giovane giocatore (dopo Tiger Woods, Spieth, Rory McIlroy, Justin Thomas e Rahm) a guidare la classifica mondiale, all'età di 25 anni, 9 mesi e 6 giorni, l'americano con un totale di 8.2948 punti ora precede proprio lo spagnolo Rahm, in seconda posizione con 8.2178. Scendono di una posizione anche il californiano Collin Morikawa (terzo con 7.8073), il norvegese Viktor Hovland (quarto con 7.5779) e l'americano Patrick Cantlay (quinto con 7.0482). Per quanto riguarda gli italiani, nuova battuta di arresto per Guido Migliozzi. Il vicentino (che nelle prime sei gare del 2022 sul DP World Tour è uscito al taglio cinque volte), è scivolato dalla 113° alla 122° posizione (1.2747). Più indietro il torinese Francesco Molinari, 180° con 0,9531. Anche Francesco Laporta si trova tra i migliori 200 alla posizione 195 (0,8894).