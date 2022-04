Golf, da Morikawa a Cantlay: a Rbc Heritage è sfida tra big

ROMA - Dopo lo show del The Masters, il PGA Tour torna protagonista con l'RBC Heritage. A Hilton Head Island, in South Carolina, dal 14 al 17 aprile saranno 132 i concorrenti che si contenderanno il titolo e un montepremi di circa otto milioni di euro. Tra questi anche cinque tra i migliori dieci giocatori al mondo: il californiano Collin Morikawa (secondo nell'ordine di merito mondiale), l'australiano Cameron Smith (quinto nel world ranking e terzo al The Masters), gli americani Patrick Cantaly (sesto e miglior giocatore del circuito nel 2021 quando conquistò anche la FedEx Cup), Justin Thomas (ottavo e anche lui reduce da una Top 10 ad Augusta) e Dustin Johnson (nono).