DP World Tour, al Dutch Open occasione per sette azzurri

In Olanda, al Dutch Open, occasione importante per sette golfisti italiani. A Cromvoirt, sul percorso del Bernardus Golf, gli azzurri in gara saranno: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli. Il torneo garantisce ai migliori tre classificati (se non già qualificati) la possibilità di disputare a luglio (dal 14 al 17), in Scozia, la 150ª edizione del The Open e non solo. Dopo il British Masters e il Soudal Open, il Dutch Open mette in palio punti fondamentali per lo US Open. Al termine del Porsche European Open, i "best" dieci di una speciale classifica si qualificheranno per il terzo Major del 2022 (dal 16 al 19 giugno a Brookline, in Massachussetts). A Cromvoirt sarà lo svedese Kristoffer Broberg, che nel 2021 tornò al successo sei anni dopo l'ultima volta (2015 al BMW Masters), a difendere il titolo. Il montepremi è di 1.750.000 euro.