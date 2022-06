Golf, Johnson presente al primo torneo della Superlega araba

Dustin Johnson, ex numero 1 al mondo (ora è tredicesimo nel world ranking), giocherà il primo torneo della Superlega araba (la LIV Golf) in programma dal 9 all'11 giugno a Londra. L'americano ha fatto marcia indietro e sarà la star più attesa della competizione. Con lui anche altri campioni Major quali Sergio Garcia e Louis Oosthuizen. Nel field, tra i 42 golfisti annunciati, ecco poi gli inglesi Lee Westwood e Ian Poulter. Nell'elenco non compare invece Phil Mickelson. E ora c'è attesa per la reazione del PGA Tour e del DP World Tour, potenze del green che in questi mesi hanno minacciato la linea dura nei confronti di chi avesse deciso di prender parte ad eventi della LIV Golf.