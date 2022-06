Golf, tra Pga Tour e Superlega araba ora è scontro legale

Lo scontro tra il PGA Tour e la Superlega araba non sembra essere vicino a concludersi ed anzi sembra sia giunto al punto da ad arrivare in tribunale. "Dovremmo poter giocare dove meglio crediamo e invece così non può essere. Per questo motivo ci siamo rivolti a un team di avvocati per provare a risolvere questa situazione che altro non è che una lotta di potere che non dovrebbe riguardare noi golfisti". Queste le dichiarazioni del nordirlandese Graeme McDowell, tra i 17 giocatori del PGA Tour sospesi per la loro decisione di scendere in campo, questa settimana a Londra, nel primo torneo della Superlega araba. Una sfida fuori dal green tra "colpi" proibiti. L'ascesa della nuova potenza economica del golf sta creando molte tensioni e dissidi, con il PGA Tour sul piede di guerra e la Superlega araba pronta ad approfittarne. "Mi hanno bandito dal PGA Tour nonostante fossi stato io ad aver rassegnato le mie dimissioni dal circuito. Eppure tutto ciò non mi disturba, perché sono felice ed entusiasta del progetto intrapreso", commenta Sergio Garcia, tra i campioni Major che hanno "sposato" il progetto della LIV Golf.