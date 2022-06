Fitzpatrick vince gli Us Open. Buona la prova di Migliozzi

Matt Fitzpatrick è il vincitore degli US Open, con un giro finale in 68 colpi, dopo aver chiuso a -6 (274) al The Country Club precedendo di un solo colpo Will Zalatoris e Scottie Scheffler. Per l'inglese si tratta del suo primo titolo major, sullo stesso percorso in cui aveva vinto il titolo US Amateur nove anni prima. Fitzpatrick diventa così il primo inglese a vincere gli US Open da Justin Rose al Merion nel 2013. Inoltre, si unisce a Jack Nicklaus come vincitore sia degli US Open che degli Amateur sullo stesso percorso. Buona prova per l'azzurro Guido Migliozzi (ultimo giro in 66 colpi), che chiude a +2 (282) a ridosso delle prime posizioni.