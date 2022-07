Golf, McIlroy: "La vicenda della Superlega sta dividendo il green" 

Rory McIlroy, numero 2 nel ranking mondiale, invita il PGA Tour e il DP World Tour a incontrare la LIV Golf "per alleviare una tensione crescente che sta dividendo il mondo del golf". Nonostante sia stato tra i primi ad aver criticato l'avanzata della Superlega araba, il nordirlandese crede che non si possa continuare in questo modo e sostiene che "sia arrivato il momento di trovare un terreno comune". Nonostante il suo appello però il nervosismo resta alle stelle anche tra i giocatori. E se Billy Horschel ha dato degli "ipocriti" a chi ha scelto la Superlega, Justin Thomas sostiene invece che "battere quei giocatori che hanno intrapreso la nuova strada sarebbe ora ancora più gustoso".