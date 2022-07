Golf, Tiger Woods: "Essere al The Open per me significa molto"

In'attesa dell'inizio del The Open quarto e ultimo Major maschile del 2022 in programma a St. Andrews, in Scozia, Tiger Woods ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue sensazioni e condizioni fisiche:"Essere qui significa molto. All'Old Course ho giocato il mio primo The Open da dilettante con campioni del calibro di Bernard Langer, Ernie Els e Tom Watson. Quella che ci apprestiamo a disputare è la 150esima edizione di un evento davvero storico, probabilmente il più grande The Open di sempre". Ha poi detto che cercherà d'ispirarsi proprio a Watson che il The Open lo ha vinto cinque volte, l'ultima nel 2009 e all'età di 59 anni. "Tutti abbiamo visto quello che ha realizzato Tom, che ha dimostrato a chiunque che le imprese sono possibili. Fisicamente posso migliorare, ma non molto", ha spiegato Tiger riferendosi al grave incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto nel febbraio 2021 a Los Angeles. E che ne ha messo a rischio la sua carriera, provocandogli fratture multiple alla gamba destra tra viti e perni nella caviglia e nel piede. "Durante la mia riabilitazione - ha sottolineato Woods - ciò che più speravo era di tornare a camminare e a giocare a golf in maniera spensierata".