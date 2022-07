The Open, Tiger Woods saluta l'Old Course tra le lacrime

ST.ANDREWS (SCOZIA) - Momento da brividi per Tiger Woods, uscito di scena al termine del secondo round del The Open e accolto con un'ovazione dal pubblico dell'Old Course, il campo da golf più antico al mondo. L'ex numero 1 del mondo si è levato il cappello per ringraziare e salutare i sostenitori mentre era in lacrime. "The Big Cat" è stato eliminato con uno score di 153 (78 75, +9) colpi al quarto e ultimo Major maschile del 2022. "E' molto emozionante. Ho giocato qui per la prima volta nel 1995 e da dilettante. Credo che la prossima edizione del The Open a St. Andrews si disputerà, forse, nel 2030. E non so se per quella occasione sarò ancora in grado di scendere sul green. L'ovazione che mi è stata riservata è stata davvero incredibile", le dichiarazioni di Tiger Woods. Questa potrebbe essere stata la sua ultima volta all'Old Couse, lì dove ha vinto il The Open nel 2000 e nel 2005.