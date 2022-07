La Superlega araba su Stenson: a rischio la Ryder Cup

Ryder Cup, la Superlega araba su Stenson

Per questo motivo lo svedese rischia di essere sollevato dall'incarico per la Ryder Cup del prossimo anno, in programma al Marco Simone Golf & Country Club. L'avanzata economica della LIV Golf è pronta ad abbattersi sulla Ryder Cup, con il Vecchio Continente costretto a individuare una nuova guida.