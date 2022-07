Golf, Tiger Woods al museo di Nadal in Spagna

Tiger Woods, in vacanza a Maiorca, non si è fatto sfuggire l'occasione di visitare il Rafa Nadal Museum di Manacor. Dopo gli allenamenti sul green con il figlio Charlie, il campione californiano di golf è stato "beccato" da Javi Colomo, che ha pubblicato la fotografia di Woods in fila al museo della leggenda spagnola tramite storie di Instagram, commentando: "Vai al museo del Dio Rafa Nadal e incontri il Gesù Cristo del golf, Tiger Woods". Versione golfista ma anche turista, il campione californiano tra i tanti cimeli e trofei esposti - da una monoposto Renault di Fernando Alonso ai ferri e bastoni di Severiano Ballesteros, passando per le cinque Coppe Davis, le due medaglie olimpiche e non solo - ha potuto osservare da vicino anche una sua maglietta donata a Nadal.