LIV Golf, al via la terza gara della Superlega araba negli Usa

A Bedminster (Usa), in New Jersey, è tutto pronto per l'inizio del terzo evento della Superlega araba in programma dal 29 al 31 luglio al Trump National Golf Club. L'evento sarà preceduto da una Pro-Am a cui prenderà parte anche Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti: il padrone di casa giocherà l'esibizione d'apertura con il figlio Eric e due big come Dustin Johnson e Bryson DeChambeau. Successivamente inizierà la vera e propria competizione, con 48 giocatori. Il vincitore della gara individuale guadagnerà ben 4 milioni di dollari. Per Henrik Stenson, Jason Kokrak, Charles Howel III e Paul Casey si tratterà dell'esordio. Inoltre, tra le altre star, presenti anche Brooks Koepka, Sergio Garcia e Phil Mickelson. E intanto la Superlega araba sembrerebbe aver convinto anche Bubba Watson a sposare il nuovo progetto. Il due volte campione del The Masters (2012 e 2014), ex numero 2 al mondo, potrebbe scendere in campo dal 2 al 4 settembre a Boston. Ma verso il 2023, la LIV Golf sarebbe in trattative pure con Patrick Cantlay. Il californiano ha dichiarato: "Al momento non ho in programma di andarmene dopo la FedEx Cup".