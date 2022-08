FedEx Cup, terzo trionfo per McIlroy: nessuno come lui

Rory McIlroy firma l'impresa e vince per la terza volta in carriera (nessuno come lui) la FedEx Cup. Nel Tour Championship ad Atlanta, con un totale di "-21", il nordirlandese ha superato al fotofinish l'americano Scottie Scheffler, numero 1 mondiale, e il sudcoreano Sungjae Im, entrambi secondi con "-20". Il trionfo ha fruttato a McIlroy 18 milioni di dollari, permettendogli di festeggiare il 22° successo sul massimo circuito statunitense maschile e di salire dal 4° al 3° posto nel ranking mondiale. McIlroy ha recuperato sei colpi a Scheffler che ha iniziato il torneo con un totale di "-10", chiudendo la gara con uno score di 263 (67 67 63 66, -21), realizzando sei birdie e due bogey nel giro finale (chiuso in 66, -4). Istituita nel 2007, nessun giocatore prima di lui era riuscito a conquistare la FedEx Cup per tre volte, nemmeno Tiger Woods. E così dopo le imprese del 2016 e del 2019, McIlroy ha calato il tris. Ed è ora al 28° posto nella lista delle vittorie di tutti i tempi sul PGA Tour. Finale beffa per Scheffler, che ha terminato il quarto round con un parziale di 73 (+3) che gli è costato la vittoria.