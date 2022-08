Golf, ranking: Scheffler in testa. McIlroy sale al terzo posto

Scottie Scheffler non perde posizioni e rimane il numero uno del golf maschile a livello mondiale, nonostante la delusione per il secondo posto alla FedEx Cup. L’americano precede l’australiano Cameron Smith, sempre al secondo posto ma pressato da Rory McIlroy. Proprio grazie al successo ad Atlanta in FedEx Cup, il nordirlandese è risalito dalla quarta alla terza posizione. Si tratta dell’unica variazione in Top 10, con Patrick Cantlay che scende al quarto posto. Gli azzurri restano indietro. Francesco Molinari, non qualificatosi per i play-offs del PGA Tour, resta il miglior italiano, 162°. Guido Migliozzi rimane in posizione numero 185.