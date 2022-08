DP World Tour, gli azzurri in Danimarca: Paratore e Migliozzi presenti

Il DP World Tour si sposta in Danimarca per il Made in HimmerLand, in programma a Fars dal primo al 4 settembre. Al torneo prenderanno parte sette azzurri. Con Guido Migliozzi, secondo nel 2021, ci saranno anche Renato Paratore (tra i più in forma), Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan. Al contrario, dopo aver vinto la competizione nel 2019 e nel 2021, non ci sarà Bernd Wiesberger. L'austriaco è infatti passato alla Superlega araba e sarà impegnato, dal 2 al 4 settembre a Boston (Usa), nel The Invitational (quarto appuntamento del 2022 della LIV Series). Spazio nel field anche all'inglese Luke Donald, capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023. Insieme a lui pure i due suoi vice: oltre al già citato Edoardo Molinari, ecco pure il danese Thomas Bjorn. E a proposito di danesi, inseguono l'impresa in casa i gemelli Rasmus e Nicolai Hojgaard. Il montepremi dell'evento equivale a 3 milioni di euro.