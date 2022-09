Golf, ranking: balzo Migliozzi dopo l'Open de France

Guido Migliozzi torna ad essere il miglior golfista italiano nel ranking mondiale. Grazie al successo in rimonta all'Open de France (il terzo della sua carriera sul DP World Tour) a Guyancourt, vicino Parigi, il vicentino si è avvicinato alla Top 100 passando dalla posizione n.168 alla n.108. Scavalcato così Francesco Molinari, che è passato da essere 141° a 143°. Per quanto riguarda il vertice della classifica, solo una variazione nella Top 10: Will Zalatoris balza dall'ottavo al settimo posto. Percorso inverso per Justin Thomas. A guidare il ranking ancora l'americano Scottie Scheffler, reduce da una prova deludente nella Presidents Cup. Dietro di lui il nordirlandese Rory McIlroy e l'australiano (passato alla Superlega araba) Cameron Smith.