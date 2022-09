Tiger Woods fa da caddie al figlio, Charlie dà spettacolo in Florida

TORINO - Giornata speciale per Charlie Woods che in Florida, nell'ultimo round del Notah Begay III Junior Golf National Championship, ha avuto al proprio fianco - come caddie - il padre Tiger. Il supporto del genitore ha portato buoni frutti. Dopo un primo giro sottotono Charlie ha fatto registrare un parziale di 68 (-4) colpi, sfiorando anche un albatross (alla buca 14, par 5, del Mission Inn Resort di Howey).