DP World Tour, gli azzurri in Scozia: da Molinari a Migliozzi

Il DP World Tour si sposta in Scozia dalla Francia in occasione dell'Alfred Dunhill Links Championship, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre su tre differenti percorsi: lo storico Old Course di St.Andrews, il Carnoustie Golf Links e il Kingsbarns Links. Giunto all'edizione numero 21, il torneo prevede la formula Pro-Am e vedrà in gara anche altri personaggi di sport, musica e spettacolo (da Gianfranco Zola a Dave Farrell). Guido Migliozzi, dopo il trionfo in rimonta all'Open de France, guiderà la spedizione azzurra composta anche da Francesco Molinari, Filippo Celli, Renato Paratore, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Diversi i big in gara. Il nordirlandese Rory McIlroy, numero 2 al mondo, è la star del torneo. Nel field pure l'inglese Matt Fitzpatrick (decimo), lo statunitense Billy Horschel (15°) e l'irlandese Shane Lowry. Danny Willett è chiamato a difendere il titolo. Attesa pure per i gemelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard, oltre che per lo scozzese Robert MacIntyre (campione dell'ultimo Open d'Italia) e l'inglese Tyrrell Hatton. L'evento, che si disputa sulla distanza di 72 buche con taglio dopo 54, prevede un montepremi di 5 milioni di dollari.