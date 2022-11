Pga Tour, Houston Open al via: con Scheffler c'è Molinari

Il PGA Tour fa tappa in Texas dove, dal 10 al 13 novembre, si giocherà lo Houston Open. Al Memorial Park Golf Course la star della competizione sarà Scottie Scheffler. Numero 2 mondiale, runner up lo scorso anno in questo evento, con una vittoria lo statunitense tornerebbe al primo posto nel world ranking sorpassando il nordirlandese Rory McIlroy (assente negli Usa). Unico big della Top 10 mondiale in campo, Scheffler punta a un successo che manca dall'aprile 2022 quando riuscì a far suo il The Masters. In Texas l'Italgolf si affida ancora a Francesco Molinari. Reduce dalla prova deludente in Messico (si è classificato 68° nonostante un primo round chiuso al 3° posto), il torinese - che ha compiuto 40 anni ieri - è chiamato al riscatto in un appuntamento che mette in palio 8.400.000 dollari e precede l'RSM Classic (17-20 novembre in Georgia, Usa). Tra i concorrenti più attesi ecco poi gli americani Sum Burns, Tony Finau e Russell Henley. Nel field ecco inoltre, tra gli altri, Zach Johnson, capitano del team Usa alla Ryder Cup 2023 di Roma. All'appello mancherà invece Jason Kokrak. Campione dell'evento nel 2021, è ormai passato alla Superlega araba.