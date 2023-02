Golf, Superlega 2023: si parte dal Messico con la star Johnson e un montepremi super

Il 2023 della Superlega araba del "green", la LIV Golf, parte dal Messico . Dal 24 al 26 febbraio a Playa del Carmen andrà in scena il LIV Golf Mayakoba che vedrà protagonisti 48 concorrenti. Da una parte la gara individuale , dall'altra quella a squadre (12 in totale, ognuna composta da quattro giocatori). Lo spettacolo è doppio sul percorso del El Camaleón Mayakoba. Progettato da Greg Norman , Ceo della Superlega, fino al 2022 ha ospitato il Mayakoba Golf Classic, evento del PGA Tour, il massimo circuito americano ora in forte contrasto con la LIV Golf. Dopo aver fatto bottino pieno, vincendo la classifica individuale, trascinando al successo il suo team (il "4 Ages GC") e guadagnando oltre 35,6 milioni nella prima stagione.

Parata di stelle: da Johnson ai nuovi acquisti

Dustin Johnson sarà ancora la star più attesa della lega separatista. Non solo Johnson. Con lui saranno del torneo anche campioni come Cameron Smith, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Henrik Stenson e Phil Mickelson. Tra i nuovi acquisti, non sensazionali, ecco Mito Pereira, Sebastian Munoz, Brendan Steele, Danny Lee, Dean Burmester e Thomas Pieters. Il capitano del "RangeGoats GC" sarà Bubba Watson che si prepara a tornare in campo per la prima volta dallo scorso maggio (PGA Championship). Puntano a recitare un ruolo da protagonisti, davanti al pubblico di casa, i messicani Abraham Ancer e Carlos Ortiz.

Primo di quattordici eventi della Superlega araba 2023, il LIV Golf Mayakoba metterà in palio 25 milioni di dollari. Chi chiuderà al primo posto la gara individuale se ne porterà a casa 4, mentre 3 (750.000 dollari a giocatore) verranno assegnati al team che s'imporrà nella competizione a squadre.