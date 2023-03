Golf, WGC: Burns vince in Texas e avvicina la Ryder Cup. Mcllroy terzo, Scheffler quarto

Il World Golf Championships-Dell Technologies Match Play va a Sam Burns che in Texas firma l'impresa superando prima in semifinale Scottie Scheffler - campione uscente e numero 1 mondiale - dopo tre buche di spareggio e poi nella finalissima, senza storia (6&5 il risultato finale), Cameron Young. Terzo posto per il nordirlandese Rory McIlroy, ora secondo nel world ranking, che nella finalina ha sconfitto (2&1) Scheffler. Bottino pieno ad Austin per Burns, 26enne di Shreveport (Louisiana, Usa) il cui successo gli ha fruttato 3.500.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 20 milioni permettendogli di passare dalla 15/a alla 10/a posizione nel ranking mondiale e dalla 52/a alla 8/a nella classifica della FedEx Cup. Per lo statunitense è il quinto titolo sul PGA Tour in 121 apparizioni, il primo in un evento del WGC. Era dal 2006 (l'australiano Geoff Ogilvy) che un giocatore non riusciva a vincere al debutto il WGC-Dell. Burns ha costruito il successo in semifinale dove, dopo appena tre buche, era in vantaggio 3 up su Scheffler. Poi, ha subito la rimonta del numero 1 mondiale che alla 10 era avanti 2 up e alla 18 ha firmato il birdie che ha rinviato la contesa al play-off dove Burns ha piazzato la zampata finale. Senza storia l'ultimo atto, che si è deciso dopo appena 13 buche. E' un exploit importante anche in chiave Ryder Cup quello di Burns, ora più vicino dal conquistarsi un posto nel team Usa per la sfida al team Europe in programma a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre.