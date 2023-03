Golf, "The Players": Rahm, Scheffler e Mcllroy per il trono, Molinari cerca l'impresa

Diciannove tra i migliori 20 giocatori al mondo, un montepremi complessivo di 25 milioni di dollari, l'assenza di Tiger Woods, la sfida per la leadership mondiale. Sono solo alcuni numeri del "The Players Championship", torneo di punta del PGA Tour 2023 che sarà protagonista in Florida dal 9 al 12 marzo. A Ponte Vedra Beach sarà sfida show tra i big del golf mondiale e l'unico assente, per quel che riguarda la Top 20 del world ranking, sarà l'australiano Cameron Smith (quinto), campione uscente e ormai tra i protagonisti della LIV Golf, la Superlega araba in forte contrasto con il massimo circuito americano maschile. Lo spagnolo Jon Rahm, numero 1, l'americano Scottie Scheffler, secondo, e il nordirlandese Rory McIlroy (vincitore nel 2019), terzo, si contenderanno ancora una volta il trono mondiale. E proprio questi tre top player, nei primi due round, si troveranno l'uno al fianco dell'altro. Al TPC Sawgrass (The Players Stadium Course), dove in 17 buche su 18 ci sono ostacoli d'acqua, lo spettacolo è dunque assicurato. Il montepremi, da record per il PGA Tour, sarà identico a quelli garantiti (in ogni gara) dalla Superlega araba. In aumento di 10 milioni rispetto al 2021 e di 5 milioni rispetto al 2022. Il primo classificato se ne assicurerà 4.500.000, il secondo 2.725.000, 25.000 dollari in più - solo per fare un paragone - rispetto a quanto incassò Scheffler lo scorso anno per il trionfo al The Masters. Ma c'è di più: perché il 90esimo classificato verrà gratificato con 41.250 dollari. Impossibile, con un field di questo tipo, azzardare pronostici. Vista anche l'impresa, firmata la scorsa settimana all'Arnold Palmer Invitational, da un outsider come Kurt Kitayama, ora alla ricerca di un altro capolavoro.