Golf, al via l'Open d'Italia: Migliozzi prova a convincere Donald

Luke Donald all'Open d'Italia

L'inglese Donald ha espresso la sua contentezza per essere tornato nella Capitale ("Ho portato le mie tre figlie in giro, è stato fantastico") e si è detto fiducioso di poter dire la sua sul green, anche se la sua attenzione è rivolta anche all'importante appuntamento di inizio autunno. "Uno dei vantaggi di essere home Captain è che hai voce in capitolo nell'assetto del campo - ha spiegato -. Noi europei siamo abituati a campi più stretti e difficili. Non abbiamo fatto modifiche sostanziali, solo interventi su alcuni fairway e aggiunto qualche bunker". Poi ha frenato sulla possibilità di convocare Migliozzi nel Team Europe: "Non posso fare favoritismi, terrò d'occhio ogni potenziale giocatore per la squadra - ha detto con cautela Donald -. Guido ha fatto vedere tante qualità promettenti, all'Open di Francia ha realizzato uno dei migliori tiri dell'anno. Sembra che sappia sostenere le pressioni, deve continuare a giocare in modo consistente, a essere concentrato".