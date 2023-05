Golf, Tiger Woods salta anche lo Us Open

Dopo il PGA Championship, Tiger Woods sarà costretto a saltare anche lo US Open. Terzo Major maschile del 2023, si giocherà dal 15 al 18 giugno prossimi a Los Angeles, in California. Il 15 volte campione Major è reduce da un intervento al piede, volto a risolvere l'artrite post traumatica derivata dalla sua precedente frattura del tallone. Il The Masters, dove fu costretto a ritirarsi per infortunio, potrebbe essere dunque l'unico Slam giocato da Woods nel 2023. Perché il californiano, con molte probabilità, non disputerà neanche il The Open, dal 20 al 23 luglio al Royal Liverpool di Hoylake (Merseyside), in Inghilterra.