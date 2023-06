BMW Open, quattro azzurri in gara: Migliozzi, Molinari, Paratore e Celli

Il DP World Tour fa tappa in Germania dove, dal 22 al 25 giugno, si giocherà il BMW International Open. A Monaco di Baviera, saranno quattro gli azzurri in gara: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore e Filippo Celli. Chance importante per Migliozzi che, a 100 giorni dal via della Ryder Cup di Roma, dovrà puntare a un risultato di prestigio in un evento che vedrà in gara lo staff al completo del Vecchio Continente. Con il capitano Luke Donald, saranno in campo anche i suoi tre 'vice': Edoardo Molinari, appunto, ma anche Thomas Bjorn e Nicolas Colsaerts.