Ryder Cup, trionfa il Team Europa: Stati Uniti ko dopo 5 anni

Il Team Europa ha vinto la Ryder Cup . In un Marco Simone golf e country club gremito all'inverosimile e carico d'entusiasmo, a dare il mezzo punto decisivo per battere gli Stati Uniti (portando lo score sul 14.5-10.5 per il Vecchio Continente) è stato l'inglese Tommy Fleetwood che ha conquistato matematicamente il mezzo punto contro l'americano Fowler . Nell'ultima giornata della Ryder Cup 2023, il team del "Vecchio Continente" , con capitano Luke Donald e con vice-capitani i torinesi Edoardo e Francesco Molinari , non ha permesso agli Usa di rimontare, confermando il vantaggio accumulato nei primi due giorni di gare. Il Team Europa ha poi chiuso in trionfo con il punteggio finale di 16.5-11.5 contro gli Stati Uniti.

Ryder Cup: le parole di Donald, Abodi e Malagò

"Sono emozionato. È stato un lungo percorso, un viaggio fantastico. È stato stressante vedere gli Usa lottare fino alla fine oggi, tanto di cappello a loro. Ma sono così orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo formato un legame fin dal primo giorno e mi hanno dato tutto. Si sono fidati di me e hanno fatto tutto per me" ha dichiarato il capitano del team Europe, Luke Donald. "Sarebbe bello che altri sport trovassero una competizione in cui tifare per il nostro continente o contro il resto del mondo o gli Stati Uniti. E' la dimostrazione che la gente non vuole andare solo con le individualità" ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Siamo orgogliosi e felici di quello che è stato fatto, ma siamo ancor più motivati per quello che deve succedere da domani: non dobbiamo sprecare questa grande occasione, queste emozioni che stiamo vivendo, perché il golf anche in Italia possa fare il salto di qualità che merita. Questo è lo spirito con cui siamo qui" ha invece commentato, in un intervento al Tg2, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.