Thorpe: "Sono molto contento per le medaglie d'oro di Paltrinieri"

"Gregorio Paltrinieri è un grande atleta e un bravo ragazzo. Sono stato molto contento per le medaglie d'oro che ha conquistato nell'ultimo Mondiale, ha fatto grandi cose e ha nuotato molto forte". Queste le parole di Ian Thorpe, ex nuotatore australiano, in occasione del premio internazionale Fair Play Menarini. "La squadra italiana ha fatto meglio della nazionale australiana - ha aggiunto - bene per l'Italia e non per l'Australia, ma metà della nazionale australiana era alla sua prima competizione mondiale e ci saranno altre occasioni per accumulare esperienza, e soprattutto ci saranno due anni per preparare la prossima grande competizione che sono le Olimpiadi".