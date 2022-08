Fondo, Acerenza show nella terza tappa delle World Series

LAC MEGANTIC (Canada) - Incontenibile Domenico Acerenza: il nuotatore azzurro, dopo l'oro europeo nella 10 km e con la staffetta mixed a Roma 2022, si impone anche nella terza tappa delle World Series, in svolgimento a Lac Megantic, in Canada. Il 27enne lucano, tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli e allenato da Fabrizio Antonelli, dopo una gara sempre in testa strappa negli ultimi duecento metri e vince in 1h50'50"83. Beffato l'australiano Nicholas Sloman che chiude al secondo posto in 1h50'51"68 e l'ungherese David Betlehem, terzo, in 1h50'52"00. Ottimo quinto Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli): il classe 1997 chiude in 1h51'10"15.