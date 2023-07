Pellegrini, il record e l'annuncio: aspetta un figlio da Matteo Giunta

La Pellegrini appare in un video dove mostra la pancia con su scritto "We'll take it back!" per poi scambiarsi un bacio con il marito. Nella didascalia del post pubblicato, la campionessa azzurra fa anche i complimenti alla collega australiana O'Callaghan che in mattinata ha battuto il suo record che durava nel 2009.

Pellegrini, i complimenti alla O'Callaghan

Il post della Pellegrini recita così: "Fantastica gara O'Callaghan. Davvero una delle migliori gare che abbia mai visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa.......COMPLIMENTI ANCORA". Con il tempo di 1:52.85, l'australiana ha cancellato il record dell'azzurra di 1:52.98 fatto registrare ben 5.110 giorni fa.