O'Callaghan batte il record di Federica Pellegrini sui 200 stile libero

La nuotatrice australiana ha fatto registrare il record di 1:52.85 finendo davanti alla collega connazionale Ariarne Titmus in 1:53.01 e alla canadese Summer McIntosh in 1:53.65. Per 13 centesimi, l'australiana ha cancellato di fatto il precedente record di 1:52.98 fatto registrare da Federica Pellegrini il 29 luglio del 2009, ovvero 5.110 giorni dopo.

Delusione Paltrinieri, solo ottavo

Amarezza per Gregorio Paltrinieri, che nella finale degli 800 stile libero dei mondiali di Fukuoka non è andato oltre l'ottavo e ultimo posto, dichiarando: "Gli altri sono andati forte, per me già dai primi 50 è stata una fatica immane. Non è una condizione ideale per gareggiare. Peccato, sapevo dei problemi che c'erano, pensavo di risolverla un po' meglio e invece lo sforzo di ieri l'ho pagato tantissimo. Era difficile lottare contro avversità così grosse, in mare avevo iniziato male, mi ero reso conto delle mie condizioni, ma in piscina giochetti del genere non li puoi fare. O ne hai, o non ne hai. ripeto, sono deluso dal tempo che ho fatto".