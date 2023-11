Benedetta Pilato in lacrime: discorso da brividi sulla tragedia Cecchettin

RICCIONE (Rimini) - La tragedia di Giulia Cecchettin , la giovane uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, continua a far discutere. Numerosi vip si sono espressi sul tema, condannando con fermezza i casi di cronaca di violenza alle donne, culminati spesso in femminicidi, e l'ultima in ordine di tempo è stata la campionessa Benedetta Pilato . La 18enne tarantina, subito dopo aver staccato il pass per le Olimpiadi - raggiungendo così gli altri fuoriclasse del nuoto azzurro Paltrinieri e Ceccon - nei 100 rana ai Campionati italiani di Riccione, si è sfogata - in lacrime - ai microfoni della Rai.

Lo sfogo di Benedetta Pilato

"Volevo dire una cosa che mi sta tanto a cuore. Non posso credere di dover vivere in un mondo in cui noi donne dobbiamo essere ogni giorno coraggiose in quello che facciamo. Io ai miei figli non voglio insegnare questo. Non voglio ritenermi fortunata se nella mia vita incontro una persona perbene, perché dovrebbe essere la quotidianità. Mi dà fastidio che davanti a tutte le notizie che sentiamo tutti i giorni ci siamo quasi abituati e non deve essere così", lo sfogo di Benedetta Pilato, che ha speso poi parole al miele per il nuovo tecnico Antonio Satta: "Antonio sta diventando sempre più importante nella mia quotidianità. Ovviamente vivendo lontano dai miei è un grande punto di riferimento, però assolutamente non posso rinnegare tutto il lavoro che ho fatto in questi 13 anni. Quindi se oggi mi sono qualificata è sì grazie al lavoro fatto in questi due mesi, però è anche grazie a tanto del passato".

Pellegrini dopo la morte di Giulia Cecchettin: l'emozionante gesto social