Pellegrini dopo la morte di Giulia Cecchettin: l'emozionante gesto social

Federica Pellegrini dopo la morte di Giulia: le parole per la figlia

A commento di uno scatto dove la si vede con indosso un abito lungo e nero sullo sfondo di un malinconino tramonto, la campionessa all'ottavo mese di gravidanza ha scritto: "Mai come oggi…. Spero di riuscire a proteggerti…. A renderti forte…. A insegnarti a saper scegliere… Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA in ogni passo…. Per tutto il resto ci pensa papà, tranquilla". Parole che hanno suscitato l'immediata reazione degli utenti social, che hanno messo numerosi like e lasciato svariati commenti, attestanti il grande dolore collettivo che ha avvolto l'Italia intera dinanzi alla morte della giovane studentessa di Ingegneria Biomedica, strappata violentemente alla vita dall'ex fidanzato.