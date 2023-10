Federica Pellegrini, riposo forzato in gravidanza: "Mi stanco anche se..."

Federica Pellegrini è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte in un recente post condiviso sul suo account Instagram, dove l'ex campionessa di nuoto ha svelato alcuni dettagli riguardanti la sua gravidanza. La Divina del nuoto (moglie di Matteo Giunta) è infatti in dolce attesa di una bambina (ancora top secret il nome), che dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno.