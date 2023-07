Federica Pellegrini, la gravidanza, il video, record battuto: i retroscena

A poche ore di distanza dal video in cui ha ufficializzato la gravidanza, Federica Pellegrini è tornata a parlare in una recente intervista ai microfoni di Sky della sua dolce attesa, così come del primato di Mollie O'Callaghan, che dopo 14 anni ha fatto cadere il suo record nei 200 stile libero ai mondiali di Fukuoka in Giappone.