Taddeucci argento nella 3 km. Paltrinieri giù dal podio: "Non è la mia gara"

Terzo argento consecutivo per Ginevra Taddeucci ai Mondiali di Sentosa, stavolta nell'inedita 3 km sprint knock out. La 28enne fiorentina, già bronzo olimpico nella Senna e seconda in questo mondiale sia nella 10 km che nella 5 km , sorprende ancora per resistenza, mentalità e razionalità risolvendo la una gara con un colpo di genio nel finale. Le atlete nelle retrovie si marcano a vicenda, l'azzurra legge perfettamente la situazione ed esce dalla sinistra come una palla di cannone bruciando tutte tranne la vincitrice Ichika Kajimoto , che aveva anticipato lo scatto dall'altra parte del campo gara. La giapponese, che aveva vinto la prova in Coppa del Mondo a Setubal, tocca in 6'19"9 con due secondi di vantaggio. Terza l'ungherese Bettina Fabian (6'23"1) ex aequo con l'australiana Moesha Johnson , oro nella 5 e nella 10 km. Fuori in semifinale l'altra debuttante Antonietta Cesarano, comunque autrice di una buona prestazione.

Taddeucci soddisfatta a fine gara

"Neanche io avrei immaginato di valere il podio. Ero rassegnata al quinto posto, davanti si sono picchiate, ho visto il buco, ne ho approfittato e improvvisamente la gara si è trasformata in un 50 stile libero. Ho messo le gambe e andavo alla grande. Paradossalmente mi sentivo peggio nei primi 1500. Il mio allenatore Giovanni Pistelli mi diceva che ero veloce negli allenamenti, che quasi pensavo avessi perso la soglia. Invece è andato tutto alla grande", - ammette Taddeucci, prima italiana a conquistare tre medaglie individuali in un'edizione iridata. "Appena uscita, sono andata da Gregorio Paltrinieri per dirgli che sono in vantaggio 3-2 - svela l'azzurra tesserata per Fiamme Oro e Canottieri Napoli - Questa gara l'ho presa molto alla leggera, poi negli ultimi cinquecento metri sono successe cose incredibili. La medaglia è per tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un sogno: al mio ragazzo Matteo Furlan che a 36 anni ancora mi aiuta in allenamento, al tecnico, allo staff, società, federazione e alla famiglia".

Le parole del tecnico Pistelli e la crescita di Cesarano

Felicemente stordito anche il suo impassibile tecnico Giovanni Pistelli, secondo cui "la medaglia era inimmaginabile. Non era la gara di Ginevra, ma i dati che avevamo dal collegiale dimostravano una maggiore attitudine alla velocità. Ginevra è in un momento di forma eccellente, è stata brava ed intelligente. La prima boa era decisiva e lei è uscita bene al quarto posto. Poi in fondo ha compiuto una magia, ha avuto la lucidità per staccarsi dalla ressa, a un certo punto sembrava andasse al doppio della velocità degli altri".

Un primo step verso una carriera da fondista invece per Antonietta Cesarano. La ventiduenne napoletana, allenata a Caserta da Andrea Sabino, chiude il primo Mondiale in semifinale dopo il buon quinto posto europeo. "Ho avuto l'opportunità di allenarmi con la Taddeucci che è un treno - racconta l'atleta tesserata per Fiamme Oro e Time Limit - Faccio fatica nelle boe. Sono ancora acerba tatticamente ma contenta di questa esperienza, senza nascondere che speravo di entrare in finale. Mi piace quest'ambiente e voglio continuare a migliorare".