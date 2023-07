Mondiali nuoto, Ceccon niente bis: è argento nei 100 dorso

Ceccon davanti ad Armstrong. Vince Murphy

A vincere è stato l'americano Ryan Murphy in 52''22, con Ceccon che ha chiuso in 52''27 davanti al connazionale di Murphy, Armstrong. È la terza medaglia per l'azzurro in questa edizione del torneo iridato: un grande traguardo anche se Ceccon era il campione del mondo in carica e detentore del record globale.

Le parole di Ceccon

"Certo preferivo vincere, sono entrato in acqua per questo: ma non ho nuotato fluido come ieri, ma la prova non è stata male. Non è mai scontato vincere". Thomas Ceccon non nasconde un po' di delusione per l'argento ai mondiali di Fukuoka nei 100 dorso, in cui difendeva il titolo vinto a Budapest. "Ho nuotato peggio rispetto a ieri, il secondo posto va bene anche se il tempo è migliorabile, così come partenza e arrivo".