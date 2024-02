Quadarella, doppietta storica: dopo i 1500 è oro Mondiale anche negli 800 sl

DOHA (Qatar) - Doppietta storica di Simona Quadarella che dopo i 1500 vince l'oro anche gli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. La 25enne romana conquista il gradino più alto del podio 51 anni dopo la vittoria di Novella Calligaris. Un successo e un tempo, 8'17"44 che valgono, per l'azzurra, anche il pass per Parigi 2024. Medaglia d'argento per la tedesca Isabel Gose (8'17"53) protagonista di un bel testa a testa nel finale con la Quadarella. Bronzo per l'australiana Erika Fairweather in 8'22"26.