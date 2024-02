Doha, Quadarella e il possibile record assoluto ai Mondiali di nuoto

Come te nessuno mai. Simona Quadarella cercherà di vestire i panni della "pioniera" oggi, dalle 18.23 italiane. L'appuntamento è di quelli per cuori forti, la finale degli 800 stile libero femminili. All'Aspire Dome di Doha, in Qatar, la romana ha dimostrato di essere fisicamente e mentalmente ben preparata. Il successo per dispersione nei 1500 stile libero è valso all'azzurra il secondo titolo nelle trenta vasche in carriera, nonché la sesta medaglia iridata del percorso agonistico.

E perché non concedere il bis? Una doppietta d'oro 800-1500 sl che nel Bel Paese tra uomini e donne non si è mai verificata. Federica Pellegrini era stata in grado dell'accoppiata 200-400 sl a Roma 2009 e a Shanghai 2011, ma non nelle distanze citate. Alla prova dei fatti l'unica atleta tricolore che storicamente si era imposta solo nelle 16 vasche era stata Novella Calligaris nella prima edizione del 1973 a Belgrado. Da sottolineare che i 1500 sl donne siano entrati a far parte del programma iridato solo dal 2001.

"Mi hanno scritto in tanti"

Nelle batterie di ieri una Quadarella a "risparmio energetico" è stata sufficiente per entrare in finale con il secondo tempo di 8’27”80, preceduta dalla tedesca Isabel Gose (8’26”49) e tallonata dalla neozelandese Erika Fairweather (8’28”15). "La vittoria di martedì mi ha alleggerito in generale - afferma la romana - . Mi sentivo molto più tranquilla in batteria, questo da una parte è una cosa buona, dall’altra pericolosa perché magari tendi ad adagiarti. Per fortuna abbiamo sempre la qualifica che ci tiene sulla corda. In questi giorni mi hanno scritto davvero in tanti e sono tutti molto contenti per me. Questo mi ha fatto tanto piacere".

Katie Ledecky nel mirino

Già c’è quell’8’25”0 come tempo limite da fare, ma si vuol puntare al metallo più pregiato, in modo da inserire nel pacchetto anche il pass a cinque cerchi come nei 1500 sl. E poi la vicinanza della famiglia aiuta. "Sono serena perché mi ha raggiunto anche mia sorella Erica, insieme ai miei genitori che erano già qui da prima. Nuotava anche lei, poi si è laureata in Ingegneria Chimica e da cinque anni lavora a Gedda". Tutti uniti appassionatamente per dare forza a Simona e interrompere la serie di vittorie consecutive (6) dell'americana Katie Ledecky. Già, l'americana non ci sarà, come la canadese Summer McIntosh, autrice del miglior crono al mondo della distanza in stagione (8’11”39), e il bronzo iridato del 2023, Ariarne Titmus.

Quadarella e quel record da eguagliare

Nella rassegna iridata delle rinunce, in casa Italia si vuol puntare a rimpinguare il bottino di 1 oro, 5 argenti e 2 bronzi. L'ambizione è quella di eguagliare, con Quadarella, il record di podi di Budapest 2022 e chissà andare in doppia cifra nella prosecuzione con alcune carte da giocare come Paltrinieri (oggi batterie dei 1500 sl), Pilato (50 rana), Razzetti (400 misti) e le staffette restanti. Una competizione in cui la Cina sta rivaleggiando tra le corsie con gli USA per il primato del medagliere: 6 ori 4 argenti e 5 bronzi per gli States, rispetto ai 6 ori, 2 argenti e 1 bronzo della compagine asiatica.

Nella giornata di ieri la storica affermazione nella 4x200 sl maschile cinese, con il mostruoso Pan Zhanle (primatista del mondo dei 100 sl) da 1’43”90 a trascinare al successo in 7’01”84 davanti alla Corea del Sud (7’01”94) e agli Stati Uniti (7’02”08). Azzurri quinti per la cronaca in 7’07”00, il massimo possibile per loro e qualificazione per Parigi 2024. Come Lorenzo Zazzeri, primo escluso dalla finale dei 50 sl con 21”80.