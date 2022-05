Italy Major, Galan e Lebron in trionfo!

ROMA - L'Italy Major Premier Padel è di Ale Galan e Juan Lebron. Un successo emozionante e spettacolare, ottenuto nella finale contro gli indomabili Paquito Navarro e Martin Di Nenno, davanti agli oltre seimila spettatori che hanno gremito in ogni ordine di posto gli spalti della Grand Stand Arena. Ci sono volute 2 ore e 35 minuti di gioco, per eleggere i campioni del Major. Dopo un primo set vinto dalla coppia spagnola, il duo iberico-argentino ha risposto subito, trascinando il match al terzo decisivo set. La coppia numero 1 al mondo non si è fatta sfuggire l'occasione e ha riscattato la sconfitta del Major di Doha, vincendo il Torneo italiano.

Galan e Lebron "pazzi" di Roma

“Siamo tutti felici, noi giocatori, di quello che abbiamo vissuto a Roma durante questa settimana – ha sottolineato Alejandro Galan - Ci meritiamo questa gente che vive la partita con questa partecipazione.

Grazie a tutti per averci fatto vivere questo evento così speciale, che per me e stato il torneo piu bello del mondo”.

“Per me e un piacere essere qui e aver vinto questo trofeo - ha detto Juan Lebron - ringrazio tutto il pubblico per il loro sostegno. Abbiamo visto come il padel come sta crescendo, e questo torneo per noi e come un sogno che si è realizzato. Paquito Navarro e Martin Di Nenno sono due grandi avversari e le

nostre congratulazioni vanno anche a loro per lo spettacolo che insieme abbiamo mostrato al pubblico”.

Next Stop Parigi e il Roland Garros

Concluso il Major di Roma, il prossimo appuntamento è a Parigi al monumentale Roland Garros, dall'11 al 17 luglio, per il nuovo Circuito Premier Padel, organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA).

Il presidente FIT Binaghi esalta il botteghino

Il Presidente FIT Binaghi ha tracciato un bilancio di fine Torneo, riportando i numeri del botteghino: "I dati dicono che in 20 giorni di prevendita abbiamo raddoppiato le nostre aspettative: oltre 22500 spettatori paganti e oggi registriamo un completo sold out alla Grand Stand Arena. Nel breve e medio termine cercheremo di capire se continuare qui o andare subito al Centrale. Superiamo i 700mila euro di incasso di pubblico pagante. Pensavamo che il padel potesse essere solo un fenomeno sociale, che cresceva esponenzialmente, ci sbagliavamo. E' uno sport che ha un ottimo livello di spettacolarità, il pubblico è entusiasta nel seguire i propri beniamini. Vediamo i campioni del padel che sono molto idolatrati. I dati sono straordinari ma rappresentano la prima tappa di un lungo cammino di crescita".

La Finalissima è stata preceduta dalla conferenza stampa del Presidente FIT Angelo Binaghi, del Presidente FIP Luigi Carraro e del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.

Il presidente FIP Carraro sogna in grande

Il Presidente FIP Luigi Carraro si esalta: "E' stata un'emozione sentire il pubblico del Foro Italico accompagnare con calore non solo durante la partita ma anche post match. Abbiamo iniziato la fase2 del nostro sport, è un grande stimolo per fare ancora meglio in futuro. Questo circuito è del mondo del padel, non ha padroni, è il circuito della comunità mondiale del padel e durerà tutta la vita. Ringrazio la FIT, Sport e Salute e tutte le strutture che ci hanno supportato in questi giorni di lavoro, tutti insieme abbiamo fatto un miracolo".