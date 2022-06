Las Heras fissa gli obiettivi: "Top 16 e giocare il master finale"

Nata a Madrid il 7 ottobre del 1993 e n.18 del ranking WPT, Bárbara Las Heras è una giocatrice con grandi potenzialità di crescita. Domenica scorsa ha “rischiato” di vincere la finale del Master di Marbella, dopo aver fatto un torneo incredibile, insieme alla sua attuale e brava compagna Verónica Virseda, con la quale in questa stagione ha già partecipato ad altre due semifinali in occasione degli Open di Alicante e Reus. Laureata in medicina e dopo un periodo di studio che l’ha tenuta lontana per alcuni anni da diverse competizioni, Barbara vanta al suo attivo 109 partite nel WPT, con una percentuale di vittorie (63) pari al 58%.